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Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с Евросоюзом

1 мая, 14:05

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Насколько меры по введению "паспорта здоровья" эффективны – это важный вопрос, говорит Вадим Пристайко

Намерение стран-членов Евросоюза ввести т.наз. "COVID-паспорт" , где будет содержаться справка об отсутствии заражения коронавирусом, не должно осложнить безвиз Украины с ЕС.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"ЕС действительно обсуждает этот вопрос (введения "паспорта здоровья". – Ред .), потому что один из членов ЕС (Греция. – Ред .) его поднял. И даже не один. Есть рекомендация ВОЗ, которая не рекомендует прибегать к таким действиям (введению "COVID-паспорта"). На сегодняшний день правительство разделяет то, что рекомендует ВОЗ. Потому что можно получить "паспорт", а завтра где-то в троллейбусе по дороге домой подхватить вирус. Более того, ситуация осложняется тем, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом, в частности, в Китае. Поэтому, насколько такие меры (по внедрению "паспорта здоровья". – К.З. ) эффективны – это важный вопрос, на который, я уверен, ни в Греции, ни в ЕС нет ответа", – говорит украинский дипломат.

Он поднял вопрос, какое будет принято политическое решение на фоне паники и националистических требований?

"Я думаю, что это может быть что-то вроде медицинских страховок, наличие которых требуется от каждого туриста, который следует в европейскую или любую другую страну. Так же и с Украиной, кстати. Многие тропические страны, например, требуют от въезжающих показать список прививок. Думаю, что-то близко к этому в окончательном документе ЕС и будет. Но я точно не предполагаю, что безвиз с Украиной будет каким-то образом осложнен", – резюмировал вице-премьер.

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Напомним, ранее Пристайко рассказал, каким будет мир по окончании карантина .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Мы не видим угроз, что безвиз для Украины будет осложнен".

О том, какие будут правила безвиза в 2021-м году, смотрите в сюжете:

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ЕС паспорт безвизовый режим безвиз паспортный контроль COVID-19

Источник: Сегодня

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