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  1. Новости политики

Пристайко рассказал, каким будет мир по окончанию карантина

1 мая, 10:45

Кристина Зеленюк , Станислав Кожемякин

Вице-премьер дал свой прогноз о жизни после коронавируса

Эпидемия коронавируса, с которой сейчас с переменным успехом борется мир, может подтолкнуть страны и целые регионы к глобализации.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украина Вадим Пристайко.

"Каким образом изменится мир, что будет нового? Сейчас появляется много идей, спекуляций, но никто точно не знает. Перейдем ли мы все массово в онлайн? Или получим такой иммунитет, что сможем легко пережить следующий вирус? Или, наконец, поймем, что нам надо как-то менять свои привычки? Может, мы прекратим здороваться за руку и продолжим здороваться, как индусы?" – говорит Пристайко.

Вице-премьер уверен, что бытовые мелочи в жизни каждого из нас уже не будут такими, как прежде. Может измениться и политика целых государств.

"Некоторые страны и лидеры постоянно говорят об изоляционизме. Некоторые говорят, что нам надо выйти из кризиса вместе. То есть или мы победим вирус все вместе, или он будет оставаться в некоторых уголках планеты и постоянно о себе напоминать. В любом случае наша планета становится слишком маленькой для того, чтобы позволять себе так "местечково" решать этот вопрос. Какой-то новый толчок к глобализации обязательно будет", – уверен он.

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Читайте на сайте "Сегодня" полное интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Напомним, что ранее профессор-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказал об угрозе второй волны эпидемии, с которой может столкнуться Украина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Вадим Пристайко COVID-19

Источник: Сегодня

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