До 2004 года вопросы по Украине решались только через Россию – эксперт

Франция и другие страны Запада не считали Украину независимой и по любым украинским вопросам консультировались с Москвой. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" политический аналитик Денис Колесник, который уже давно живет в Париже.

Он объяснил, почему не получилось достичь положительных результатов в переговорах по урегулированию Карабахского конфликта, и по Грузии, теперь вот и по Донбассу, в которых участвовала и сейчас принимает участие Франция. По его словам, по любым конфликтам на постсоветском пространстве решения принимаются в Кремле, и с Москвой приходится консультироваться Западу.

"Проблема, опять же, во временных рамках решения всех этих конфликтов. В 1992 году, когда создавалась Минская группа по урегулированию Карабахского конфликта, Советский Союз только распался, однако большинство стран западного мира считали, что распалась Россия, а не Советский Союз. И в Штатах, кстати, тоже думали, что распалась Россия, а не империя, откуда вполне легально освободились народы и страны, которые входили в состав СССР. До Оранжевой революции в Украине в 2004-2005 годах Франция и другие страны не рассматривали Украину как некоего независимого игрока. Да и Украина мало чем проявляла себя таковой. Если что-то касалось Украины, всегда были консультации с Москвой. Сейчас это, кстати, до сих пор существует в отношении Беларуси, которая большинством стран Западной Европы и США не воспринимается как независимый игрок, все равно все основные решения принимаются с разрешения Кремля".

Колесник пояснил, что для урегулирования Карабахского конфликта создали переговорную группу, чтоб решать этот вопрос с Москвой – и удалось прекратить кровопролитие, однако не редко Москва срывала переговоры.

"По Грузии другой вопрос, но, если посмотреть на форматы урегулирования всех этих конфликтов – да – все это из-за России и проблема здесь не в переговорщиках. По Грузии была договоренность на уровне Саркози и Медведева (а по сути – Путина), которую Россия так и не выполнила. Что в таком случае могла сделать Франция? Ударить по ним ядерным оружием? В свое время Франция смогла остановить продвижение российских войск в Тбилиси. Это не грузинская армия сделала, а переговорный процесс, который шел между Парижем и Москвой".

Читайте полный текст интервью с французским экспертом: "Сейчас активно идет поиск замены "нормандского формата".

Как рассказывала недавно в интервью сайту "Сегодня" глава межпарламентскую группу дружбы Франции и Украины Валерия Фор-Мунтян, представительница партии президента Франции Эммануэля Макрона, на публику не все выносится с переговоров по Донбассу "нормандской четверки". Она считает, что вряд ли до президентских выборов в Украине "нормандский формат" поставят на паузу.