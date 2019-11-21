До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса

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Верховная Рада приложит максимум усилий, чтоб запустить процесс рассмотрения и принятия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Мариуполь. После встречи лидеров Нормандской четверки, которая состоится 9 декабря, у парламентариев будет 11 дней, чтобы проголосовать за новый закон о статусе Донбасса. Срок нынешнего истекает 31 декабря 2019.

А вот лидеры самопровозглашенных так называемых "республик" настаивают, чтобы Украина продлила действие уже принятого закона.

"Я надеюсь, что мы сможем качественно написать этот закон. И коммуницировать его с обществом. Будем выполнять ту позицию, которая была озвучена президентом о том, что это не будет происходить за закрытыми дверями. Именно от нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из этой замороженной ситуации, и в формате Минска, и в формате Нормандии уже несколько лет", – сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Путин уже заявлял, что самое главное в переговорах Нормандской четверки – это особый статус Донбасса. По его словам, если не будет соответствующего закона, устраивающего и непризнанные "республики", то ситуация может зайти в тупик и "формула Штайнмайера" здесь ничем не поможет.

Напомним, в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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