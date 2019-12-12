До прорыва далеко: СМИ Германии о "нормандском формате"

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Встреча "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже ожидаемо вызвала большой резонанс не только в украинских, но и в западных СМИ.

Немецкая пресса, комментируя итоги саммита, больше внимания уделяла германско-российским отношениям, но, конечно, в материалах прессы ФРГ нашлось место и для Украины, говорится в авторском материале сайта "Сегодня".

Мюнхенская Abendzeitung отмечает, что в Германии в целом положительно расценивают результаты встречи. "Меркель была "очень довольна" результатами: "Сегодня мы преодолели время простоя". Были согласованы "реалистичные вещи". "Конечно, мы продолжим идти по этому пути", – цитирует канцлера Германии издание.

Как пишет газета, прорыв в отношениях между Киевом и Москвой увидел и внешнеполитический представитель парламентской группы ХДС/ХСС Юрген Хардт. А вот депутат Бундестага от Партии зеленых Мануэль Саррацин прокомментировал изданию итоги встречи более сдержанно: "Саммит в Нормандии принесет улучшения для людей на линии соприкосновения". Прорыв не тот, которого хотелось бы. Еще не известно, изменится ли что-то к лучшему, пишет издание.

Отмечается, что результаты не удовлетворили также украинского президента. "Зеленский был недоволен после саммита: "Мои коллеги сказали мне, что это очень хороший результат для первой встречи, но, честно говоря, этого недостаточно для меня", – цитирует украинского лидера Abendzeitung .

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"Люди снова разговаривают друг с другом. Это главный итог парижского саммита, на котором обсуждалось будущее Донбасса в понедельник. Главы государств и правительств Украины, России, Франции и Германии не только вели переговоры до ночи, но и договорились встретиться через четыре месяца. Другими словами, только что возродился нормандский формат... После трех долгих лет молчания это важный результат. Все остальные результаты Парижского саммита являются лишь небольшими шагами. Прорыв очень далек – но его реально и не ожидали", – пишет, в свою очередь, Der Spiegel .

При этом издание выражает определенный скепсис относительно готовности России идти на компромисс. Издание отмечает, что через четыре месяца – к следующей запланированной встрече "четверки" – станет понятно, работает ли тактика Зеленского "с помощью управляемых уступок и примирительных жестов" добиться мира. "

Это должно помочь ему более гибко оформить для Киева неприемлемые пункты Минского соглашения. Но стоит опасаться, что Владимир Путин не будет готов к этому", – отмечает издание.

Влиятельная деловая ежедневная газета Handelsblatt рассматривает результаты саммита в том числе с точки зрения отмены санкций в отношении России (за что выступает часть германского бизнес-лобби). Отмечая, что в борьбе за мир на Донбассе после многих лет наметился прогресс, издание констатирует, что говорить о снятии санкций еще рано. "Федеральный министр иностранных дел Хейко Маас предостерег от чрезмерно больших надежд на быстрое прекращение европейских экономических санкций против России. "Было бы неплохо, если бы мы пришли к этому в какой-то момент", – сказал политический деятель СДПГ в Брюсселе. Пока, по его мнению, нет изменений, из которых можно было бы сделать выводы", – цитирует издание главу МИД.

Затрагивает вопрос санкций и интернет-журнал Telepolis (Heise Media Group). Издание напоминает, что незадолго до встречи "Нормандской четверки" Владимир Путин принял в Сочи делегацию немецких предпринимателей, менеджеров и бизнесменов, в том числе генерального директора Siemens Йозефа Кезера.

"После этого производитель комбайнов Катрина Клаас-Мюльхойзер (Claas KGaA GmbH – машиностроительная компания, крупный производитель сельскохозяйственной техники, – авт.) выразила надежду, что "после встречи в Париже может начаться снижение санкций. "Миллиарды, которые потеряны из-за санкций, могут пойти на восстановление экономики и повышение конкурентоспособности на континенте". В этом контексте она предлагает "Европейский пакт стабильности и роста для Украины", в котором отраслевые ассоциации хотели бы консультировать государство", – отмечает издание.

Кроме того, в статье уделяется внимание "газовому вопросу". "Обещание, что российский природный газ продолжит транспортироваться через Украину, оставляет открытым объемы транзита. Поэтому Юрий Витренко, управляющий директор государственной украинской энергетической компании "Нафтогаз", рассматривает, как можно использовать линии "Дружба", если Германия больше не будет зависеть от них. Один из способов, который он видит, – поставлять больше газа в такие страны, как Словакия и Румыния", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что американские СМИ назвали встречу Путина с Зеленским "неравными соревнованиями" , где мастер глобальной интриги хотел обыграть комика без опыта в силовой политике.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече".

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