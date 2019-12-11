"Неравные соревнования": американские СМИ о встрече Зеленского и Путина

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Встреча "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже ожидаемо вызвала большой резонанс не только в украинских, но и в западных СМИ.

Накануне саммита США оказывали Украине, пожалуй, наиболее демонстративную поддержку. Да и в целом вопросы, связанные с нашим государством, сегодня актуальны за океаном. Потому американская пресса уделила достаточное внимание встрече "Нормандской четверки", говорится в авторском материале сайта "Сегодня".

Авторитетная Los Angeles Times отмечает, что "саммит стал самым большим испытанием для Зеленского, комедийного актера и политического новичка, который выиграл президентство в этом году отчасти благодаря обещаниям прекратить войну".

Реклама

"Хотя США никогда не участвовали в этом мирном процессе, поддержка США в прошлом укрепила общую переговорную позицию Украины с Россией". "Теперь эта поддержка становится все более сомнительной, после того, как администрация Трампа заморозила военную помощь в этом году и все больше внимания уделяет переизбранию Трампа. В условиях ослабления влияния США по всему миру многие в Киеве видят одного явного победителя – Россию", – пишет издание.

Влиятельная The New York Times характеризует саммит как "необычайно неравные соревнования".

"Бывший офицер КГБ и опытный мастер беспрепятственной глобальной интриги против бывшего комика, лишенного какого-либо опыта в силовой политике… Но первая встреча с глазу на глаз в понедельник между президентом Владимиром Путиным, правящим Россией на протяжении почти 20 лет, и Владимиром Зеленским, президентом Украины, оказалась для Путина не столько победой, сколько ничьей", – отмечает издание.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон рассказал, что переговоры президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным проходили в конструктивной и прагматичной атмосфере.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама