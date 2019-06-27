"Договорняки" с Путиным: эксперт рассказал, чем рискует Трамп

Желание Трампа пойти на компромиссы может негативно ударить по его рейтингу

Фото: Getty Images

В пятницу, 28 июня, в японском городе Осака стартует двухдневный саммит "Большой двадцатки" (G-20). Встреча Трампа с Путиным в рамках саммита станет эпохальным прорывом в российско-американских отношениях. Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, у США и России действительно достаточно поводов, чтобы комплексно договариваться.

"Это и ядерное оружие, и газ, и Украина, Сирия, санкции и и т.п. Вопрос в том, насколько сейчас, в данных условиях, возможна такая комплексная договоренность. Трамп, возможно, и хотел бы ее, но может ли он пойти на компромиссы в условиях стартовавшей в США предвыборной кампании? Насколько ему сейчас будет выгодно или не выгодно идти на какие-то "договорняки" с Путиным, который непопулярен в американском обществе?" – отметил эксперт.

Напомним, Петр Бурковский, даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Договорняки" с Путиным: эксперт рассказал, чем рискует Трамп". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"