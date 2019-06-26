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Накануне саммита G20 в администрации Трампа произошли кардинальные кадровые перестановки

26 июня, 09:01

Саммит состоится в международном выставочном комплексе INTEX Osaka в Японии

Фото: Pixabay

Перед саммитом G-20 главу протокола администрации президента США Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от должности. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

По данным источников, Лоулера сняли с работы на фоне расследования о "дискриминации и преследованиях". Чиновник будет отстранен до его завершения. Также стало известно, что глава протокола планирует подать в отставку после саммита G-20. Специфику обвинений в отношении Лоулера не уточнили то отметили, что многие сотрудники в его офисе подали в отставку в знак протеста против его руководства и поведения.

По данным источников, вместо Лоулера Трампа на саммите будет сопровождать его помощница Мэри-Кейт Фишер.

Отметим, что Лоулер был выдвинут Трампом на эту должность в сентябре 2017 года. В ноябре 2017 года его кандидатуру утвердил Сенат.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тысяч представителей СМИ.

Ранее представитель администрации США высокого ранга сообщил, что во время саммита Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будут говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки".

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Тег Япония, G20, Трамп, администрация, кадровые перестановки

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Источник:

Интерфакс

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