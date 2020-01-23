Должна быть реакция: политолог об опасном для Украины шаге Путина

Украина на официальном уровне до сих пор не отреагировала на действия Кремля

/ Фото: AFP

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Президент РФ Владимир Путин хочет изменить в Конституции статью 81, где предлагает прописать, что требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство у кандидата в президенты не распространяется на граждан территории или части государства, "принятого в состав РФ". Этот момент напрямую касается Украины, поэтому Киев должен отреагировать на это на официальном уровне.

Так, например, по мнению бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, речь идет одновременно о легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира". Он отмечает, что официальной позиции украинской власти – президента и МИДа – пока не было.

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Кандидат политических наук Елена Снигирь в комментарии сайту "Сегодня" сказала, что Украина должна выработать собственную правовую позицию по этому вопросу и четко ей следовать, чтобы не было никаких ослаблений. Для России же, по словам эксперта, этот легалистский подход очень важен, потому как их действия должны опираться на какие-то нормы, даже какие-то придуманные, чтобы оправдать свои действия.

"Если у нас нет возможности победить агрессора военным путем, в правовом поле у нас ограничений нет, кроме политической воли. Отсутствие реакции в правовом и политическо-дипломатическом поле – это признак именно отсутствия политической воли к этому. Что должна делать Украина? Нельзя делать вид, что нас это не касается. Это напрямую касается нас и наших территорий. Должна быть реакция на уровне МИДа, президента, официальных лиц, и должна быть в том числе четкая заявленная позиция на международных площадках. Украина должна дальше последовательно следовать позиции, что любые действия, осуществленные в Крыму, избрание "власти" и другие политические процессы – незаконны. И последствия этих процессов, в том числе и в международном правовом поле, не могут быть легитимными", – сказала она.

Больше на сайте "Сегодня" читайте в материале Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

Напомним, Госдума одобрила предложенные Путиным поправки к Конституции. В то же время Путин настаивает, что проект изменений в Основной закон РФ также должен быть вынесен на всенародное голосование.

Недавно Путин сделал неожиданное заявление о передаче части своих полномочий Госдуме. Например, парламент РФ могут наделить правом утверждать главу правительства. Смотрите его обращение:

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