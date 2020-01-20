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Путин предложил Госдуме изменить Конституцию России

20 января, 16:33

Проект закона уже размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает пресс-служба Госдумы РФ.

"Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД. Представлять проект в ГД будут сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, в том числе, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников", – говорится в сообщении.

Как известно, 15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

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По мнению экспертов, это предложение свидетельствует о том, что Кремль еще не определился, какой сценарий передачи власти от Владимира Путина к преемнику будет реализован.

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Вслед за заявлением Путина, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Новым главой правительства Владимир Путин решил назначить нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Отметим, нидерландский художник-юморист Тйеерд Ройардс нарисовал необычную карикатура на президента России Владимира Путина и объявленную им конституционную реформу.

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Россия Конституция Госдума РФ Владимир Путин

Источник: Сегодня

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