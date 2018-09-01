Донецк взят в кольцо террора – Геращенко

Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ с просьбой обратиться к представителям ОРДО. Об этом она написала в субботу, 1 сентября, на своей странице в Facebook.

"Я уже направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику и Тони Фришу с просьбой немедленно обратиться к представителям ОРДО – разблокировать работу КПВВ. Также я направила письма в представительство МККК в Украине с просьбой немедленно требовать доступ в тюрьмы на оккупированном Донбассе, где массово пытают людей", – написала она.

Геращенко указала, что получила тревожную информацию с оккупированной части Донбасса о массовых задержаниях и арестах граждан, а также о том, что боевики заблокировали работу КПВВ в Донецкой области – "никого не выпускают с территории оккупации", а Донецк взят в кольцо.

Она отметила, что всю ответственность за ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию на Донбассе несет РФ, чьи пропагандисты были на месте взрыва и гибели Захарченко первыми, буквально через несколько минут.

"Эта территория нашпигована российскими военными и фсбшниками, которые планируют там свои спецоперации. В Солсбери они травят, в Донецке – взрывают", – добавила она.

По словам Геращенко, Украина хочет видеть всех главарей боевиков и их кураторов из РФ на открытом суде в Гааге, однако Россия зачищает свидетелей своих преступлений, уничтожает тех, кто много знает.

"Уже 9 месяцев ни слуху ни духу от еще одного боевика – Плотницкого, судьба его неизвестна. Другого свидетеля преступлений Путина ФСБ зачистило более радикальным способом. Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, которая на днях фиксировала очередные колонны, перегонявшие с территории РФ на оккупированный Донбасс "гумконвои" с оружием, более детальной информации от них – что же произошло в Донецке", – подытожила она.

Ранее, боевики ОРДЛО заблокировали КПВВ в Донецкой области и никого не выпускают из оккупированных территорий. Пропуск на неподконтрольную Украине территорию осуществляется выборочно.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар".

Также в Донецке был объявлен план "Перехват" в связи с гибелью главаря боевиков Александра Захарченко.