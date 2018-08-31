В Донецке объявлен план "Перехват" в связи с гибелью главаря боевиков Александра Захарченко. Об этом сообщил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин.

"Насколько мне известно про Донецк, то да. Но я думаю, что на линии разграничения сторон "ДНР" с Украиной и на госгранице с Россией такие мероприятия тоже проводятся", – заявил он.

По словам боевика, взрывное устройство, в результате детонации которого погиб Захарченко, находилось внутри ресторана.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.