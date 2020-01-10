Дорогие нардепы: сколько украинцы платят за содержание депутатов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Совсем скоро, а точнее 13 января народные депутаты вернутся с новогодних каникул и соберутся на согласительный совет, за которым – первая пленарная неделя 2020 года. Еще в середине ноября украинский парламент утвердил бюджет на 2020 год, в котором траты на содержание самой Верховной Рады оказались больше, нежели в 2019 году. Сайт "Сегодня" решил сравнить показатели и узнать, во сколько же теперь обойдутся народные избранники украинцам.

Сколько потратят на Раду в 2020 году

Согласно новому бюджету, расходы на Верховную Раду в 2020 году составят 2,3 млрд гривен. Примечательно, что в 2018 году они составляли всего 1,72 млрд гривен, а вот с 2019-м годом все немного интересней. Изначально парламент не принял отдельной сметы для 2019 года и пользовался документом, принятым для 2018 года. Но в сумму 1,72 млрд в итоге не вложились – 18 декабря Рада задним числом утвердила свою смету на 2019 год, в целом на аппарат ВР, согласно документу, ушло 1,97 млрд гривен.

Тем не менее, как видим, в 2020 году сумма снова выросла. Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1,43 млрд гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных). Если сравнивать эти данные с предыдущими годами, то можно заметить, что сумма затрат существенно выросла, т.к. в бюджетах 2018 и 2019 гг. она составляла 1,12 – 1,07 млрд грн.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины в 2020 году предусмотрено 883,4 млн гривен. Сюда входит: оплата труда Аппарата ВР, закупка товаров и услуг, содержание автобазы, управление административными зданиями, функционирование столовой, содержание института законодательства и тому подобное. В сметах 2018-2019 годов на эти же расходы было заложено по 815,3 млн гривен.

На освещение информационной деятельности Рады в 2020 году выделят 76,4 млн грн. Из них на государственное предприятие "Парламентский телеканал Рада" — 51,7 млн гривен, а на государственное предприятие "Голос Украины" — 24,2 млн гривен.

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"Стоит отметить, что по сравнению с 2018 и 2019 годами, расходы на эти пункты немного выросли. За предыдущие два года сметами на это предусмотрено было по 61,5 млн гривен, из которых 47,7 млн гривен ушло на ГП "Парламентский телеканал Рада", а 13,7 млн гривен — на газету "Голос Украины", — отмечают в "Опоре".

Во сколько украинцам обойдется один нардеп

Несмотря на то, что общие расходы на Раду выросли, расходы на содержание нардепов остались почти такими же. Так, в 2020 году на содержание одного депутата придется отдать 344 960 грн за год. Итак, посмотрим, что же входит в эти траты.

Так, компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тысяч гривен, соответственно это 7500 гривен в месяц. Стоит отметить, что и в прошлом и в позапрошлом годах эту сумма была такой же. Зато немного выросли траты на канцелярские приборы для нардепов — в 2018 году они составляли 750 грн, в 2019 году уже 1278 грн, а на 2020 год заложено 1500 грн на год.

На городские и междугородние телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) пойдет 4890 грн. Эта сумма осталась такой же, как и прежде. Командировки помощников депутатов в избирательные округа также будут стоить 8 тыс. грн за 10 месяцев.

На содержание помещений в избирательных округах запланировано 2 тыс. грн на год, еще 670 грн в год — расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

Наибольшая статья расходов ­ — это компенсация стоимости аренды жилья или же съема номеров в отелях. Так, на одного нардепа запланировано 237,9 тыс. грн трат на год. Этот показатель почти не вырос, ведь в предыдущие года он составлял 237,2 тыс. грн на год. В целом же, эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней было в месяце.

Видим, что в 2019 гг. на содержание одного депутата приходилось 344 088 грн в год, так что траты на народных избранников не слишком вырастут в новом году.

Напомним, недавно новости "Сегодня" представили ТОП драк народных депутатов прошлых созывов.

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