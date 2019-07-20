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"Достойный результат", – экс-посол Украины в США прокомментировал работу за четыре года

20 июля, 10:06

Валерий Чалый также поблагодарил за поддержку украинский и американский народ

Фото: Екатерины Зайчук
Фото: Екатерины Зайчук.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook и прикрепил соответствующее видео.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", – написал дипломат.

Чалый также подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

"Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое. Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов – теперь действительно нашего стратегического партнера, с новыми возможностями, с огромной поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев. Спасибо всем вам за поддержку! Успехи на американском направлении – наши общие успехи", – отметил Чалый.

Экс-посол считает, что впереди много работы и нужно постараться, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену – тысячи жизней наших Героев".

Напомним, кроме посла США президент Украины Владимир Зеленский уволил еще десять дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.


Кроме того, мы сообщали, что Владимир Зеленский начал массово увольнять глав РГА. Так, недавно президент подписал 22 кадровых указа, которыми освободил от занимаемых должностей глав районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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Тег Чалый, Посол Украины, каденция

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