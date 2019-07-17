Украина поменяет посла в США: у Зеленского назвали причину

Замена главы дипмиссии должна перезапустить американско-украинские отношения

Валерий Чалый. Фото: страница Валерия Чалого в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить посла страны в Соединенных Штатах Валерия Чалого, чтобы перезагрузить отношения Киева и Вашингтона.

Об этом 17 июля сообщил помощник главы государства Андрей Ермак, выразив полную поддержку этому решению.

"Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию президента Зеленского. Украина должна стать для США стать взаимовыгодным стратегическим партнером. В этом залог нашего успеха, и у нас для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание. Естественно, что это все предполагает другого человека на месте посла Украины в США", – сказал он.

По словам Ермака, претендента на место нового главы дипмиссии в Офисе президента еще не подобрали. Он отметил, что Зеленский "очень внимательно относится к выбору кандидатур" и перед назначением проводит личные встречи с претендентами.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский получил официальное приглашение от своего американского коллеги Дональда Трампа посетить Белый дом. Посол Украины в США Валерий Чалый допустил, что визит может состояться в августе или сентябре этого года.

Кроме того, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что новая администрация планирует заменить глав не менее 12 дипмиссий. Кроме США, перемены коснутся стран в Африке, Азии и Европе. По его словам, многие послы значительно превысили срок своих каденций.

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