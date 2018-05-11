Доверие к Путину пошатнулось: президент Словении сделал заявление по Украине и РФ

Пахор надеется, что Меркель и Макрон повлияют на российского лидера во время личных встреч

Президент Словении Борут Пахор заявил, что его страна поддерживает санкции против России до выполнения ею Минских соглашений. Об этом он заявил на совместном с президентом Украины брифинге, передает пресс-служб главы украинского государства.

Он выразил надежду, что лидеры Европейского Союза очень скоро встретятся с Путиным и каждый из них донесет до него свой месседж относительно Украины.

"Степень доверия между президентом России и лидерами Европейского Союза очень пошатнулась. Я искренне надеюсь, что президент России согласится и ему необходимо будет соблюдать и выполнять Минские соглашения. Санкции необходимы. Словения абсолютно будет поддерживать все санкции при условии, если Россия не будет соблюдать Минские соглашения. Это единственный инструмент, которым мы обладаем и которым мы можем управлять для достижения цели. Времени у нас не очень много. Мы убеждены, что санкции необходимы", – подчеркнул президент Словении.

Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, ЕС ввел санкции против лиц, причастных к российским выборам в Крыму. Соответствующее решение принял Комитет постоянных представителей ЕС еще 8 мая.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель оценила выполнение Минских соглашений. По ее словам, "Минск" способствовал снижению интенсивности конфликта на Донбассе, однако практическое выполнение его пунктов, в первую очередь достижение устойчивого перемирия, вызывает разочарование.

А вот российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин попал в безвыходное положение из-за агрессии против Украины. Он отметил, что решение всех проблем Москвы зависит от уступок по Украине, однако президент РФ на них не пойдет, ибо для него это обернется катастрофой.