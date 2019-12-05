Драка в Раде: Гео Лерос объяснил стычку с Бужанским и ответил Верещук

Ирина Верещук ждет от Лероса извинений, которые Бужанский чуть ли не выбивал из него

Гео Лерос. Фото: facebook.com/geo.ya.1

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Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос после драки с коллегой Максимом Бужанским в Раде рассказал, что он не оскорблял нардепа Ирину Верещук и не считает себя виновником скандала. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

По его словам, во внутреннем чате фракции он выбрал форму общения, которая ему присуща, однако оскорблений никаких с его стороны не было.

"Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиасообщество решит, что там был факт оскорбления конкретно ей или вообще кому-то, я с удовольствием извинюсь – без проблем. У меня нет претензий к форме (общения), которую я излагал. Если у нее есть претензии, она может выложить скриншоты или предоставить полную историю переписки и показать факт оскорбления. Я считаю, что ее не нужно выкладывать в публичную форму", – сказал Лерос.

Сам же конфликт с коллегой по фракции Максимом Бужанским он отказался комментировать, заметив, что "одна история переросла в другую". Он подтвердил, что у него натянутые отношения с Бужанским.

"Есть ряд разногласий политических, разногласия во взглядах", – подчеркнул нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее переписка с ней во внутрифракционном чате, где якобы Лерос обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Смотрите видео самого инцидента в Раде:

Напомним, первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

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