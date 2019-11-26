ДТП с Николаем Кулебой: первые данные следствия

У Авакова отмечают, что первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, 14 ноября вблизи поселка Чабаны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в комментарии Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – заявил он.

Реклама

Как сообщалось, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию.

В тренде Западный эксперт рассказал, как Россия меняет способы пропаганды

В результате аварии омбудсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости. Водитель автомобиля Volkswagen был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама