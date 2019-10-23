Проверка на детекторе лжи: Дубинский прошел, Арахамию перенесли на сутки

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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, который прошел тест на детекторе лжи , заявил, что полиграф изнуряет, сообщает корреспондент "Сегодня" с места проверки.

"Не думаю, что полиграф можно обмануть, – заявил нардеп и добавил, – предварительный итог таков, что Дубинский взяток не брал".

Дожидавшийся своей очереди глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что было принято решение о переносе процедуры с его участием на 16:00 четверга, 24 октября, чтобы провести ее по всем правилам.

Напомним, что первые официальные результаты обследования на полиграфе будут только в следующий понедельник, 28 октября.

Также сообщалось, что во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поэтому Давид Арахамия и Дмитрий Дубинский заявили, что пройдут тест на полиграфе, чтобы узнать правду.

На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте №2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковальев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видело:

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