Дуда напомнил России уроки Второй мировой: нельзя нарушать территориальную целостность Украины

/ Фото: president.gov.ua

Никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, которую транслировали новости "Сегодня".

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", – сказал польский лидер.

Дуда заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

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В свою очередь Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польской армии воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", – заявил он.

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

Напомним, 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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