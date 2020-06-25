Дуда напомнил Трампу об агрессии России против Украины

Американское военное присутствие в Польше и переброска дополнительного контингента из Германии гарантирует, что эта страна не станет следующей жертвой российской агрессии, по примеру Украины.

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Об этом, как сообщает "Укринформ", на пресс-конференции 24 июня заявил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме его польский коллега Анджей Дуда.

"В 2014 году Россия напала на Украину, аннексировала Крым, оккупировала части Донецкой и Луганской областей, ранее напала на Грузию, и поэтому 2014 год был годом опасений для Польши", – сказал Дуда.

По его словам, присутствие американских войск в Польше демонстрирует всю серьезность 5-й статьи Вашингтонского договора (устава НАТО), которая предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса "будет рассматриваться как нападение на них в целом".

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"Если кто-то захочет напасть на Польшу, то для него не будет мягкой посадки", – добавил польский лидер, подчеркнув, что в его стране присутствует самая сильная армия мира, которая поддержит польских военнослужащих в защите границ страны.

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Кроме того, на встрече с Трампом Дуда заверил, что Варшава и Вашингтон никогда не обсуждали размещение на польской территории американского ядерного оружия.

Российская агрессия стала и одной из тем прошлогоднего визита спикера польского Сейма в Киев. Подробности смотрите в видеосюжете:

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