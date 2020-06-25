США рассчитывают поладить с Россией, но перебрасывают войска поближе к Украине

Соединенные Штаты Америки планируют поладить с Россией, несмотря на переброску части своих военнослужащих из Германии в Польшу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конфереции с польским коллегой Анджеем Дудой, – пишет ТАСС.

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"Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод", — заметил американский лидер о переброске части войск США из ФРГ в Польшу, поближе к Украине.

"Они (Германия – Ред.) тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо", — считает хозяин Белого дома.

Он опять напомнил, что Германия должна "большую сумму" НАТО, которая приближается к триллиону долларов.

"С учетом всего сказанного мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми", — резюмировал Трамп.

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В то же время Вашингтон намерен ужесточить санкции против "Северного потока – 2".

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