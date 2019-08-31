Экономическое сотрудничество Украины с ЕС: Дуда и Зеленский рассказали, как будут решать проблему

/ Фото: president.gov.ua

Украина будет улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей, что поспособствовует экономическому сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, которую транслировали новости "Сегодня".

"Важным элементом нашего диалога явлется и приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное – усилению контактов между людьми", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Он также отметил, что Украина заинтересована стать активным участником региональных проектов и инициатив польского государства, например, таких, как "Триморье", охватывающей страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

"Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40", – сообщил президент Украины.

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Со своей стороны Дуда отметил, что на встрече Зеленский обратил внимание на проблему с транспортными лицензиями, которые необходимы украинским перевозчикам.

"Мы записали эти дела. Я буду разговаривать с соответствующими министрами: министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком, а также с министром внутренних дел Мариушем Каминским", – заверил президент Польши.

По его словам, в контексте разговора об улучшении пограничной инфраструктуры стороны вспомнили о польском кредите в 100 млн евро.

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"Мы услышали, что происходит процедура, которая позволит украинской стороне использовать этот кредит. Я очень рад, потому что это улучшит инфраструктуру на границе", – отметил Дуда.

Президент Польши отдельно сообщил, что будет обсуждать со своими министрами создание новых пунктов пересечения границы с Украиной.

Он также выразил желание, чтобы товарооборот между двумя странами увеличивался, чтобы росли возможности польского бизнеса в Украине, а Польша была более открытой для предпринимателей из Украины.

"Надеюсь, что такие возможности будут и сотрудничество в этой области будет развиваться", – резюмировал Дуда.

Новости Сегодня также сообщали, что Украина и Польша единодушны во мнении, что российский газопровод "Северный поток – 2" неприемлем и угрожает всей Европе.

Также сообщалось, что Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения и усиления санкций против Кремля, который игнорирует выполнение Минских договоренностей.

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