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Угроза для Европы: Зеленский и Дуда сделали жесткое заявление по "Северному потоку – 2"

31 августа, 16:31

Российский газопровод – неприемлем, считают главы двух государств

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Украина и Польша единодушны во мнении, что российский газопровод "Северный поток – 2" неприемлем и угрожает всей Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой, которую транслировали новости "Сегодня".

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток – 2" неприемлемым и несет угрозы всей Европе", – заявил Зеленский

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Он подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения и усиления санкций против Кремля, который игнорирует выполнение Минских договоренностей.

В тренде
Зеленский и Дуда согласились, что санкции против России нужно продолжать

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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Зеленский Варшава Дуда Северный поток 2

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