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Экс-депутат Госдумы анонсировал обмен пленными между Украиной и РФ

30 августа, 01:09

Дополнительной информации политик не сообщил

/ Фото: УНИАН

Получивший гражданство Украины бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев утверждает, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!" – говорится в сообщении.

Но какой-либо дополнительной информации политик не сообщил.

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Фото: president.gov.ua

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами  между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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обмен пленными

Источник: Сегодня

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