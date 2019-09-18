Экс-депутат Госдумы рассказал, сколько стоит россиянам война против Украины

/ Фото: УНИАН

Ежегодно война с Украиной, включая захват Крыма и Донбасс, обходится каждому россиянину примерно в тысячу долларов. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, сообщает "Радио Свобода".

"Существуют оценки, которые показывают, что в среднем ежегодно война с Украиной, включая Крым, Донбасс, все, что с этим связано, обходится каждому россиянину примерно в тысячу долларов", – рассказал Пономарев и отметил, что такие убытки жители России несут из-за международных санкций, девальвации рубля и роста цен.

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Кроме того, по его словам, есть и прямые затраты, которые никто и не скрывает, и они являются цифрами бюджета РФ. Прямые дотации на содержание оккупированного Крыма составляют около 2,5-3 млрд долларов в год. Политик уточнил, что это прямые перечисления.

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"Но плюс к этому есть еще ряд крупных инвестиционных программ – то же самое строительство моста, строительство дорог и т.д., что плохо для российских налогоплательщиков, но хорошо для Украины, потому что это, в конце концов, вернется вместе со всем", – добавил Пономарев.

А тем временем российские наемники не прекращают обстрелы на Донбассе. За минувшие сутки, 17 сентября, на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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