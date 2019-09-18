Снова серьезные потери: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 17 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Новотроицкого велся огонь из автоматического гранатомета. Дважды вблизи Водяного боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия российские наемники ударили вблизи Павлополя. Еще два обстрела из автоматических гранатометов и стрелкового оружия враг устроил неподалеку Лебединского.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Железного ударили из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Новотошковского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского боевики применили миномет калибра 82 мм и автоматический гранатомет. Вблизи Луганского российские наемники стреляли из автоматического гранатомета.

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"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два – получили ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, в начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – было уничтожено три человека, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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