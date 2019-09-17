На Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

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В течение суток вторника, 17 сентября, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, а при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще двое бойцов были ранены, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток при выполнении боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", – говорится в сводке, обнародованной во вторник вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В частности, 3 обстрела боевики совершили позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и 2 обстрела – в районе ответственности ОТГ "Север".

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 16 сентября, и с начала сегодняшних на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ.

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Напомним, в начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожено три человека, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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