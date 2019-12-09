Экс-глава Пентагона дал Зеленскому совет по "нормандскому саммиту"

Бывшие американские чиновники предостерегают украинские власти, что у России нет ни нужды, ни причины идти на компромисс на саммите "Нормандской четверки". Поэтому украинской делегации следует ожидать сложных переговоров и быть готовыми, что они будут нерезультативными, сообщает "Голос Америки".

"Подводные камни здесь более вероятны, чем хорошие результаты для Украины. Россия не имеет ни потребности, ни причины идти теперь на компромисс. Германия и Франция не обнаружили готовности использовать рычаги воздействия против России. Боюсь, что встреча будет несбалансированной. Я хочу предостеречь Украину не соглашаться на невыгодные условия. Даже если встреча не даст результатов, то это нормально", - сказал экс-министр обороны США Эш Картер.

Бывшая заместитель Генсека НАТО Роуз Готтемюллер считает, что сам факт встречи является важным шагом вперед, но стоит быть осторожными в своих ожиданиях, потому что Путин и Зеленский заняли жесткие позиции.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

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В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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