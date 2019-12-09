Глава европейской дипломатии сделал заявление по "нормандскому саммиту"

Боррель подчеркнул, что предстоящий саммит в Париже является серьезным шагом к разрешению конфликта на Донбассе

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель надеется, что на предстоящей в Париже встрече в "нормандском формате" будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил по прибытии на первое под его председательством заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Надеемся, что на этой встрече будет возможным продолжение работы и продвижение вперед для мирного и устойчивого решения конфликта. Это один из самых главных приоритетов, которые мы должны решить в ЕС", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что предстоящий саммит в Париже является серьезным шагом к разрешению конфликта на Донбассе. По его словам, уже в преддверии этой встречи был виден заметный прогресс.

"Происходит разведение сил, прекращение боевых действий. Эта встреча позволит нам сделать серьезный шаг для разрешения конфликта, что является одним из наиболее важных приоритетов Евросоюза", - заявил он.

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Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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