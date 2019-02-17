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Экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков

Сегодня, 15:48

Для освобождения украинских моряков, по словам Джона Керри, необходимо начать переговоры

Джон Керри. Фото: ipress.ua.
Джон Керри. Фото: ipress.ua..
Экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/95d/a1a/5c695da1a1c8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/95d/a1a/5c695da1a1c8c.jpg Политика Для освобождения украинских моряков, по словам Джона Керри, необходимо начать переговоры

Для освобождения захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков необходимо начать переговоры. Об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри в интервью журналу "Новое Время". 

По его словам, необходимо продолжать публичное давление на Россию и проблему нужно обсуждать на международном уровне.

Также Керри согласился с тем, что самих переговоров недостаточно для решения проблемы и добавил, что "возможность начать легитимные переговоры, благодаря которым каждая из сторон конфликта сможет обозначить свои позиции и интересы и попытаться договориться" необходима.  

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

В феврале члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

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Тег Россия, США, переговоры, моряки, Украина, джон керри, пленные моряки

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