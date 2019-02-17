Экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков
Для освобождения украинских моряков, по словам Джона Керри, необходимо начать переговоры
Для освобождения захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков необходимо начать переговоры. Об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри в интервью журналу "Новое Время".
По его словам, необходимо продолжать публичное давление на Россию и проблему нужно обсуждать на международном уровне.
Также Керри согласился с тем, что самих переговоров недостаточно для решения проблемы и добавил, что "возможность начать легитимные переговоры, благодаря которым каждая из сторон конфликта сможет обозначить свои позиции и интересы и попытаться договориться" необходима.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
В феврале члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захват украинских моряков: в ЕС согласовали санкции против россиян – СМИ
Источники, близкие к переговорам, предполагают, что речь идет о восьми гражданах РФ
В Москве суд принял решение по восьми украинским морякам
Российский суд проигнорировал и резолюцию ПАСЕ, и Женевскую конвенцию