Экс-советник Трампа написал в мемуарах о шантаже Украины: когда выйдет книга

Уволенный помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен опубликовать свои мемуары, в которых речь пойдет в том числе и о давлении Дональд Трампа на Украину.

Об этом пишет The Washington Post. По данным газеты, Болтон уверен, что удалил из рукописи все данные, которые могут иметь категорию "совершенно секретно".

Поэтому он намерен опубликовать свои мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) 23 июня, даже если он не получит одобрение администрации Трампа. Пока что Белый дом своего официального согласия на публикацию книги не дал.

Болтон называет свою книгу "самой детальной критикой" Белого дома от лица экс-чиновника, который когда-либо занимал столь высокий пост.

Повествование экс-советника Трампа будет изложено на 592 страницах. Кроме Украины, он собирается описать "внутреннюю кухню" Белого дома касательно взаимоотношений с Венесуэлой, Ираном и Северной Кореей.

Ранее Джон Болтон уже сделал компрометирующее заявление о том, что в прошлом году Дональд Трамп заблокировал финансовую помощь Украине для возобновления расследованием против сына Джо Байдена.

Несмотря на то, что 45-ый президент США отрицал слова своего экс-советника, эта тема едва не привела к его импичменту.

