Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена – Болтон

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Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times.

"Президент Трамп в августе сказал своему советнику по вопросам национальной безопасности, он намерен в дальнейшем замораживать $ 391 млн оборонной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байденом", – говорится в сообщении.

В издании отметили, что Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил ее копию в Белый дом для предварительного просмотра.

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Напомним, что ранее сенаторы-демократы призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинскую власть.

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24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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