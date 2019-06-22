Эксперт ЕС рассказал, почему протесты в Грузии должны стать уроком для Зеленского

По мнению Щелиговски, любая сделка с Россией, которую не поддерживает общество, встретит сопротивление

Фото: president.gov.ua

Волна народного негодования в Тбилиси, которая накрыла еще один крупный город в Грузии, должна продемонстрировать президенту Украины Владимиру Зеленскому угрозу, которую несет сближение с Россией. Такое мнение высказал глава программы исследований Восточной Европы, старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) Даниэль Щелиговски.

"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая бы противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - написал Щелиговски на своей странице в Twitter.

Напомним, что из-за провокации на проходившей в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблее православия, которую глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл, сидя в кресле спикера, оппозиция вывела людей на улицы и потребовала отставки высокопоставленных чиновников.

Мы также писали, что акция протеста у здания парламента в столице Грузии закончилась разгоном демонстрантов и оттеснением их от здания парламента. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт ЕС рассказал, почему протесты в Грузии должны стать уроком для Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"