Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд

По суд отправились первые десятки протестующих, обвиняемые в насилии против полиции

Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze.

В ходе массовых беспорядков в Тбилиси сотрудники местных правоохранительных органов задержали более трех сотен человек, сообщает "Грузия Online", ссылаясь на местное МВД.

В министерстве также отметили, что начали уголовное следствие за организацию группового насилия, руководство или участие в нем.

"За различные правонарушения задержаны 305 участников акций", – говорится в опубликованном 21 июня заявлении.

Также в ведомстве подтвердили, что для разгона участников столкновений полиция использовала слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы, несмотря на что беспорядки продолжались в течение всей ночи.

"На рассвете они уничтожили автомобили полицейских, и граждан и нанесли ущерб частным объектам на близлежащей территории", – добавили в МВД.

Тем временем Тбилисский городской суд начал рассматривать дела в отношении задержанных – перед судьей предстали уже около двух десятков участников акции. Многие все еще остаются в СИЗО.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

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