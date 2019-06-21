Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд
По суд отправились первые десятки протестующих, обвиняемые в насилии против полиции
В ходе массовых беспорядков в Тбилиси сотрудники местных правоохранительных органов задержали более трех сотен человек, сообщает "Грузия Online", ссылаясь на местное МВД.
В министерстве также отметили, что начали уголовное следствие за организацию группового насилия, руководство или участие в нем.
"За различные правонарушения задержаны 305 участников акций", – говорится в опубликованном 21 июня заявлении.
Также в ведомстве подтвердили, что для разгона участников столкновений полиция использовала слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы, несмотря на что беспорядки продолжались в течение всей ночи.
"На рассвете они уничтожили автомобили полицейских, и граждан и нанесли ущерб частным объектам на близлежащей территории", – добавили в МВД.
Тем временем Тбилисский городской суд начал рассматривать дела в отношении задержанных – перед судьей предстали уже около двух десятков участников акции. Многие все еще остаются в СИЗО.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.
В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число пострадавших на протесте в Тбилиси очень резко выросло
Большинство потерпевших попали в больницы с травмами глаз, ушибами и вывихами
Протесты в Грузии: появилась циничная реакция России
Кремль обвинил грузин в "русофобской провокации"
Политический кризис в Грузии: Зурабишвили срочно завершила зарубежный визит
Ранее в день начала беспорядков президент Грузии улетела в Беларусь
Премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент
Журналистов и операторов из соображений безопасности попросили немедленно покинуть здание парламента