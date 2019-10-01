Эксперт: "Формула Штайнмайера" не страшна, но ее надо увязать с вопросами безопасности

По мнению Фесенко, сейчас есть целый ряд вопросов, ответов на которые пока нет

Фото: Владимир Фесенко / Facebook

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Украинские эксперты отмечают, что "формула Штайнмайера", согласованная сегодня на совещании Трехсторонней контактной группы в Минске не несет угроз национальным интересам Украины, но только в том случае, если ее реализация будет "вписана в дорожную карту с согласованием всех вопросов, в первую очередь вопросов безопасности в регионе". Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Я согласен с президентом Зеленским, что сама по себе формула не несет угроз. У нас есть предохранитель: выборы должны проводиться по украинским законам, с украинскими партиями и СМИ, проводить их должна ЦИК. И, как акцентировал президент, никаких выборов под дулами автоматов быть не может", – отметил политолог.

В то же время, по его мнению, есть целый ряд вопросов, ответов на которые сегодня пока нет.

"Например, у меня есть сомнения, что отвод войск возможен в течение полугода. И [министр иностранных дел Вадим] Пристайко, и [помощник президента Андрей] Ермак говорили, что выборы в ОРДЛО могут пройти вместе с украинскими. И есть мнение, что украинские выборы могут состояться не осенью следующего года, а весной. Возможно ли к этому сроку отведение войск? Я сомневаюсь", – отметил политолог.

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Еще один ключевой момент, по словам политолога, состоит в том, кто будет обеспечивать безопасность выборов.

"Если Украина отводит войска и если войска отводят "ЛДНР", кто обеспечивает безопасность? Мое личное мнение – выборы должны проводиться нейтральной стороной, например, Международной переходной администрацией, при участи "ЛНР", "ДНР" и Украины. Не будет нейтральной стороны – реализация этих договоренностей выглядит очень проблематично", – сказал Фесенко.

Также эксперт отметил, что без ответа остается вопрос наличия военных формирований "ЛДНР" на момент выборов на оккупированных территориях, а также – наиболее важный – вопрос контроля границы. Отвечая на вопрос, если речь об отводе войск до выборов, значит ли это, что армии "ЛДНР" с полным вооружением, включая тяжелое будут присутствовать на момент выборов на территории, в то же время украинская армия – нет, Фесенко сказал, что "как это будет происходить, кто и в каких формах будет контролировать, нет договоренностей, и об этом как раз будут переговоры в рамках Нормандской четверки".

"Если на территории ОРДЛО будут военные формирования, ни о каких честных выборах не может быть и речи. Очень важно, чтобы вопросы безопасности и политические вопросы на этих переговорах были увязаны, дорожная карту очень детально выписана. Потому что есть риск, что Россия попытается использовать "формулу Штайнмайера" исключительно как способ ускорить проведение выборов на Донбассе", – заключил эксперт.

Как писали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 1 октября подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Позже Сайдик сообщил, что ТКГ в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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