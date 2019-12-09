Эксперт о встрече Зеленского с Путиным: Важно вовремя встать из-за стола и сказать "нет"

Если Макрон не будет аккуратен, то со временем будет втянут в стремление Путина создать российскую модель европейской безопасности со сферами влияния

/ Фото: Сегодня

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На переговорах в Париже президент РФ Владимир Путин будет давить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на вещи, на которые украинский лидер не должен соглашаться.

Об этом эксперт британского Центра европейских реформ Ян Бонд рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По его мнению, если они достигнут позиции, что выборы на Донбассе пройдут прежде, чем Украина восстановит контроль над границей, то Киев, по сути, легализует во власти сегодняшние "режимы" на этих территориях с российской поддержкой. Тогда они получат возможность всегда дестабилизировать Украину и украинскую политику.

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"Для Зеленского, думаю, важно вовремя встать из-за стола и сказать: "Нет, это не в национальных интересах Украины". И это очень большой вызов для нового и неопытного лидера", – считает эксперт.

Не меньший вызов для Владимира Зеленского представляет и позиция президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России.

"С одной стороны, да, он говорит, что мы не наивны в отношении России. У Путина есть четкое видение, что нужно России. И если Макрон не будет аккуратен, то со временем будет втянут в стремление Путина создать российскую модель европейской безопасности со сферами влияния и предположениями, что Украина не имеет права выбирать свои внешнеполитические векторы движения, а должна делать то, что фактически подходит РФ. И я боюсь, что Макрон на это намекает, что, знаете, Украина не имеет права делать свой собственный выбор", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперт дала оценку новой идее команды Зеленского о переговорах на Донбассе .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж" .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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