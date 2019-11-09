Эксперт об опасности отвода войск: Путин может использовать проверенный маневр

"Нормандские" переговоры могут обернуться для Зеленского проблемой, с которой в 2015 году сталкивался Порошенко

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После разведения сил на Донбассе ситуация на фронте может обостриться во время будущих переговоров Нормандской четверки, где президент РФ Владимир Путин может попытаться давить на украинское руководство эскалацией боевых действий, чтобы выбить для себя лучшие условия на переговорах. Об этом написал в своей колонке на "Апострофе" военный обозреватель Михаил Жирохов.

Он напомнил ситуацию с переговорами в Минске в 2015 году, когда на фронте ситуация была накалена до предела и украинскому президенту срочно нужно было принимать решения для прекращения боевых действий.

"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в "нормандском формате" состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры. Владимир Путин считает, что если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом", – отметил Жирохов.

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Военный эксперт не исключил, что разведение сил будет продолжением ползучей оккупации.

"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК – Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинско-российский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые "ДНР" и "ЛНР". Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами", – добавил он.

Напомним, что в начале февраля 2015 года на дебальцевском плацдарме велись ожесточенные бои, российские войска наступали большими силами и в Минске срочно собрались лидеры стран Нормандской четверки для урегулирования ситуации. Как вспоминал в своих мемуарах участник тех переговоров экс-президент Франции Франсуа Олланд, Порошенко и Путин ссорились в Минске на повышенных тонах. По его словам, на тот момент глава украинского государства защищал суверенитет Украины, в то время как Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов, имея в запасе козырь серьезного обострения на фронте.

Позже сам Петр Порошенко вспоминал об угрозах Путина в Минске. Он требовал прекратить огонь, а в ответ от хозяина Кремля получал отказ и угрозы. Он отмечал, что президент РФ грозился уничтожить украинскую группировку в районе Дебальцево.

Смотрите видео, что сейчас происходит в Золотом после отвода войск:

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