Разведение сил на Донбассе: эксклюзивные фото из Золотого

В Золотом сняты ограничения на передвижение местных жителей, волонтеров и журналистов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в районе разведения сил в Золотом с 3 ноября отменен режим ограничений на перемещение гражданских лиц – местных жителей, волонтеров и журналистов.

Корреспондент "Сегодня" сделал фотографии из поселка, на которых видно, что жизнь в населенном пункте идет своим чередом, а за безопасностью местных жителей следят наблюдатели ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации.

Реклама

Стоит добавить, что, накануне командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац заверил – в районе разведения сил в Золотом уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Как заявил начальник штаба отдела стратегических коммуникаций полковник Дмитрий Бородавко, в зоне безопасности в селе Катериновка, где состоялось разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей, из них семеро детей.

В тренде Россия собирается натравить снайперов на ВСУ: что замыслили оккупанты

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас здесь полиция и районная власть обеспечивает людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама