Эксперты НАТО изучают украинский законопроект о нацбезопасности – Парубий

Эксперты НАТО изучают поданный в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности, рассказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По словам спикера, ключевым вопросом в сроках рассмотрения законопроекта является решение профильного комитета Верховной Рады по этому законопроекту, а комитет еще рассматривает и изучает документ.

"Насколько мне известно, этот законопроект очень подробно изучается также и в экспертной среде НАТО", – отметил Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко объяснил важность законопроекта о нацбезопасности

Он добавил, что подготовка к этому законопроекту и к системной реформе началась очень давно, а одна из его ключевых позиций – это реформа всего сектора безопасности, которая является необходимым условием для последующей интеграции Украины в НАТО.

"Очень важно будет для меня лично, как для председателя парламента, мнение экспертов НАТО", – подчеркнул председатель Рады.

Он добавил, что вступление в НАТО является стратегическим направлением Украины.

"Поэтому их оценка, их рекомендации к этому законопроекту для меня будут иметь огромное значение, как и рекомендации нашего комитета. Итак, ждем рекомендации НАТО, ждем рекомендации комитета", – резюмировал Парубий.

Напомним, в конце февраля президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона "О национальной безопасности Украины" с пометкой "неотложный".