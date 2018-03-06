Эксперты НАТО изучают украинский законопроект о нацбезопасности – Парубий

Сегодня, 13:10

Законопроект пока находится на рассмотрении профильного комитета Рады, отметил спикер

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Эксперты НАТО изучают поданный в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности, рассказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По словам спикера, ключевым вопросом в сроках рассмотрения законопроекта является решение профильного комитета Верховной Рады по этому законопроекту, а комитет еще рассматривает и изучает документ.

"Насколько мне известно, этот законопроект очень подробно изучается также и в экспертной среде НАТО", – отметил Парубий.

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Он добавил, что подготовка к этому законопроекту и к системной реформе началась очень давно, а одна из его ключевых позиций – это реформа всего сектора безопасности, которая является необходимым условием для последующей интеграции Украины в НАТО.

"Очень важно будет для меня лично, как для председателя парламента, мнение экспертов НАТО", – подчеркнул председатель Рады.

Он добавил, что вступление в НАТО является стратегическим направлением Украины.

"Поэтому их оценка, их рекомендации к этому законопроекту для меня будут иметь огромное значение, как и рекомендации нашего комитета. Итак, ждем рекомендации НАТО, ждем рекомендации комитета", – резюмировал Парубий.

Напомним, в конце февраля президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона "О национальной безопасности Украины" с пометкой "неотложный".
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Источник:

УНИАН

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