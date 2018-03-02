Неотложный закон о нацбезопасности: что изменится для украинцев

Сегодня, 07:22

Оборонять страну обяжут 15 ведомств, а главу Минобороны будут назначать среди гражданских

Фото: AFP
Фото: AFP

Безопасность Украины хотят усилить, приближая нашу оборону к стандартам НАТО. На днях президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона "О национальной безопасности Украины" с пометкой "неотложный". "Сегодня" разобралась в тонкостях документа.

Нормы

Один из главных моментов, прописанных в документе, — это утвержденный список из 15 ведомств, которые сообща отвечают за безопасность страны. Кроме Минобороны, СБУ и погранслужбы, в перечне указаны МВД, разведывательные органы, спецслужба транспорта, миграционная служба, ГСЧС, служба спецсвязи и защиты информации и другие. Руководить сферой нацбезопасности будет президент, он же — Верховный главнокомандующий. Также впервые в одном документе собраны четкие определения понятий военный конфликт, силы безопасности и силы обороны, стратегия кибербезопасности Украины. Среди основных принципов госполитики в сфере нацбезопасности прописаны также членство в ЕС и НАТО.

В разделе, где описаны функции Министерства обороны, говорится, что министр обороны не будет военным — его будет назначать Рада по представлению президента из числа гражданских лиц. А должность начальника Генштаба — главкома ВСУ разделят: главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны, как и начальника Генштаба, который будет подчиняться министру обороны и главнокомандующему. Сейчас обе должности занимает Виктор Муженко.

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Отдельно прописано и участие общественности в вопросах нацбезопасности. Этому в законопроекте посвящен отдельный раздел. Другими словами, зарегистрированным гражданским объединениям гарантируется право получать информацию (кроме засекреченной) о работе сектора безопасности. Кроме того, гарантируется право делать исследования, продить экспертизы решений и предоставлять свои выводы и предложения госорганам.

Мнения

По словам политологов, законопроект — рамочный, шансы на его принятие — достаточно высоки.

"Этот закон призван создать систему координации различных структур, которые обеспечивают нацбезопасность страны. Закон формулирует геополитические ориентиры Украины — это европейская и евроатлантическая интеграция", — считает политолог Владимир Фесенко.

Политолог добавляет, что законопроект предполагает постепенный перевод институтов нацбезопасности на стандарты НАТО. В том числе это касается и гражданского контроля.

"Это, кстати, одна из главных новаций", — говорит Фесенко.

На вопрос о том, почему законопроект был внесен с пометкой как неотложный, эксперты считают, что сказались пожелания Запада.

"Прежде всего США. Кстати, американские советники участвовали в разработке этого законопроекта", — отмечают эксперты.

По словам спикера ВР Андрея Парубия, документ уже отправлен на рассмотрение профильного комитета, потому на этой неделе его вряд ли успеют принять.
закон, безопасность, нацбезопасность

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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