Экстрадиция за призывы вернуть Крым: в России придумали новый циничный закон

Кремль сможет добиваться уголовной ответственности для украинских политиков, которые призывают к возвращению Крыма

Для исполнения обновленной после референдума Конституции России в Государственную думу РФ внесли законопроект, который позволит Кремлю добиваться экстрадиции тех граждан, которые призывают к "отчуждению территории РФ".

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Как сообщает Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин предполагает, что действие законопроекта будет распространяться и на заявления украинских политиков о возвращении незаконно аннексированного Крымского полуострова.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", – сказал Володин 14 июля.

Новый законопроект внесли в Госдуму в соответствии с поправками к Конституции, которую переписали под президента Владимира Путина после прошедшего референдума.

По данным ЦИК РФ, внесение изменений в Основной Закон страны поддержали 77,92% участников голосования, а 21,27% выступили против. Явка на плебисците составила 65%. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля, финальный день референдума ознаменовался протестами против поправок и арестами активистов.

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Одна из статей признает экстремизмом нарушение территориальной целостности России, включая отчуждение части ее территории. Но больше всего возмутила общественность поправка, обнуляющая президентские сроки Путина, что дает ему возможность легально править Россией как минимум до 2036 года.

Больше о том, чем еще угрожают нашей стране путинские правки к Конституции РФ, читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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