Референдум о "коронации" Путина завершился: как проголосовали россияне

Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования за поправки в Конституцию РФ. Общая явка, по последним данным, составила 65%. Внесение изменений в Основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, сообщает ТАСС.
Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших. Таким образом, Владимир Путин теперь может пойти на пятый срок.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 в среду, 1 июля.
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Основной день голосования – 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. За это время противники изменения Конституции несколько раз выходили на протесты, самых активных задерживали полицейские.
Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.
Ранее новости "Сегодня" писали, что Конституцию России переписали под действующего президента Владимира Путина. Так, одна из правок обнуляет президентские сроки и после вступления в силу изменений Путин сможет легально править Россией как минимум до 2036 года.
Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".
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