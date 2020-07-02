Референдум о "коронации" Путина завершился: как проголосовали россияне

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня

Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования за поправки в Конституцию РФ. Общая явка, по последним данным, составила 65%. Внесение изменений в Основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, сообщает ТАСС.

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Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших. Таким образом, Владимир Путин теперь может пойти на пятый срок.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 в среду, 1 июля.

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Основной день голосования – 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. За это время противники изменения Конституции несколько раз выходили на протесты, самых активных задерживали полицейские.

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Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Конституцию России переписали под действующего президента Владимира Путина. Так, одна из правок обнуляет президентские сроки и после вступления в силу изменений Путин сможет легально править Россией как минимум до 2036 года.

Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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