Экстренное заседание Рады по военному положению: онлайн-трансляция

Народные депутаты рассмотрят президентский указ, который уже поступил в парламент

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для голосования за указ президента относительно введения военного положения в Украине.

Также стало известно, что Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать указ президента.

Как сегодня уже заявлял нардеп Борислав Береза, многие нардепы поддерживают идею введения военного положения, но только в отдельных районах и всего на 30 дней, а не 60, как предлагают СНБО и президент.

Как сообщалось, появился указ президента Петра Порошенко об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".