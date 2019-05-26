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Ельченко – России: "Идите теперь выполняйте решение трибунала ООН"

26 мая, 08:50

Дипломат напомнил, как Москва называла "смехотворными" предыдущие решения ООН по инциденту в Керченском проливе

Фото: ukraineun.org
Фото: ukraineun.org.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

По его словам, теперь Москве будет не до смеха.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН", – написал Ельченко в Twitter.

Напомним, Морской трибунал в качестве временных мер по иску Украины против России потребовал от Москвы освобождения пленных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей. Читайте также, как в Украине реагировали на решение Морского трибунала.


В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляла украинскую сторону в трибунале, раскрыла детали дальнейшего суда. По ее словам, по сути дело будет рассматриваться не в этом суде, а будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – Ред.).

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Тег Россия, трибунал, Ельченко

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