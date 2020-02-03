Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"

Доброжелательность президента Турции к Украине привела жителей страны-оккупанта в ярость

Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который начался 3 февраля с переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, вызвал шок в России.

Во время приема в Мариинском дворце, где, кроме самого Зеленского, Эрдогана встречал также почетный караул и играли гимны двух стран, турецкий президент очень патриотично приветствовал нацгвардейцев.

"Слава Украине!" – обратился он к военнослужащим.

"Героям слава!" – ответили те.

Это не обошли стороной в стране-агрессоре. Приветствие Эрдогана обсудили все ведущие российские СМИ, а также именующий себя "журналистом кремлевского пула" пропагандист Дмитрий Смирнов.

Учитывая довольно близкие отношения Анкары и Москвы, российские комментаторы сочли такой поступок турецкого президента "предательством".

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Напомним, что визит президента Турции является ответным – полгода назад Владимир Зеленский побывал в его стране с официальным визитом. Как встречали украинского лидера в Анкаре, вы можете узнать на нашем сайте.

Подробнее о целях и темах переговоров Эрдогана в Украине читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на сайте "Сегодня"

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