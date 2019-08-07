Торжественный прием Зеленского в Анкаре: фоторепортаж

В турецкой Анкаре прошла торжественная церемония приема президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл с официальным визитом в Турцию.

Для украинского лидера эта поездка стала первой с момента занятия им должности в мае.

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Кортеж Зеленского лично встречал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и почетный караул. Перед резиденцией президента Турции в Анкаре сыграли гимны двух государств, после чего лидеры удалились на переговоры.

После встречи в формате "с глазу на глаз" планируется провести переговоры в расширенном формате делегаций.

Напомним, что перед визитом к Эрдогану Владимир Зеленский встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, которым рассказал о важности диаспоры для Украины, но также призвал их к активному участию в "создании новой Украины".

Зеленский поблагодарил обе диаспоры за солидарность с Украиной, поддержку государства в трудные времена и за весомый вклад в становление отношений между Киевом и Анкарой.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, а также обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

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