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Торжественный прием Зеленского в Анкаре: фоторепортаж

Сегодня, 20:24

Турецкий президент лично встретил кортеж своего украинского коллеги

В турецкой Анкаре прошла торжественная церемония приема президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл с официальным визитом в Турцию.

Для украинского лидера эта поездка стала первой с момента занятия им должности в мае.

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Кортеж Зеленского лично встречал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и почетный караул. Перед резиденцией президента Турции в Анкаре сыграли гимны двух государств, после чего лидеры удалились на переговоры.

После встречи в формате "с глазу на глаз" планируется провести переговоры в расширенном формате делегаций.

Напомним, что перед визитом к Эрдогану Владимир Зеленский встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, которым рассказал о важности диаспоры для Украины, но также призвал их к активному участию в "создании новой Украины".

Зеленский поблагодарил обе диаспоры за солидарность с Украиной, поддержку государства в трудные времена и за весомый вклад в становление отношений между Киевом и Анкарой.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, а также обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

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Турция визит Зеленский Эрдоган анкара

Источник: Сегодня

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