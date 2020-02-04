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Эрдоган сказал "Слава Украине": стало известно почему

4 февраля, 18:49

Президент Турции объяснил свое приветствие украинских нацгвардейцев в Киеве

Фраза "Слава Украине!" которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал почетный караул во время своего официального визита в Украину, была сделана не случайно.

Об этом турецкий лидер заявил газете Sabah по возвращению на родину. Эрдоган напомнил тем, кому это показалось странным, что такие слова являются официальным приветствием на Украине.

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"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие", – прокомментировал президент Турции возмущение, которое его поступок вызвал в частности в России.

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Он напомнил, что высокопоставленные гости, которых во время визита в Турцию встречает почетный караул, тоже говорят "Мерхаба аскер!" ("Merhaba Asker!"), что в переводе с турецкого означает "здравствуй, солдат".

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский не стал исключением – во время своего официального визита в Анкару он также приветствовал турецких военнослужащих традиционным для этой страны приветствием.

Более детально о результатах визита Реджепа Эрдогана в Украину вы можете узнать в специальном материале "Эрдоган и Зеленский: что подписали президенты, а что – нет" на сайте "Сегодня".

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Турция Украина Слава Украине Реджеп Эрдоган

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