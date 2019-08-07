Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Встреча Зеленского и Эрдогана в Турции: видео торжественной церемонии

Сегодня, 18:11

Президента Украины в Анкаре встречали гимнами двух государств, а также почетным караулом

Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с первым официальным визитом в Турции,  торжественно встретил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках официальной церемонии на площади перед Дворцом Президента в Анкаре по прибытии Зеленского прозвучали гимны двух стран, после чего главы государств осмотрели строй турецкого почетного караула и представили членов официальных делегаций.

Реклама

Зеленский знакомит Эрдогана с украинской делегацией. Фото: скриншот

По завершении церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана тет-а-тет. Позже под председательством президентов состоятся украинского-турецкие переговоры в расширенном составе.

В тренде
В Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева, фото и видео
Алмазбек Атамбаев

Напомним, что кроме Эрдогана президент уже встретился с членами украинской и крымскотатарской диаспор, которым рассказал об их важности для Украины.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем. Среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Раньше мы писали, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба положительно оценил визит президента в Турцию, напомнив о важности отношений Киева и Анкары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Турция визит Зеленский Эрдоган анкара президент Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика
"Заявления никто не написал": Нефьодов рассказал о разговоре Зеленского с таможенникамиЭкономика
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на Донбассе
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на ДонбассеПолитика
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика