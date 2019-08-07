Встреча Зеленского и Эрдогана в Турции: видео торжественной церемонии

Президента Украины в Анкаре встречали гимнами двух государств, а также почетным караулом

Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с первым официальным визитом в Турции, торжественно встретил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках официальной церемонии на площади перед Дворцом Президента в Анкаре по прибытии Зеленского прозвучали гимны двух стран, после чего главы государств осмотрели строй турецкого почетного караула и представили членов официальных делегаций.

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Зеленский знакомит Эрдогана с украинской делегацией. Фото: скриншот

По завершении церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана тет-а-тет. Позже под председательством президентов состоятся украинского-турецкие переговоры в расширенном составе.

Напомним, что кроме Эрдогана президент уже встретился с членами украинской и крымскотатарской диаспор, которым рассказал об их важности для Украины.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем. Среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Раньше мы писали, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба положительно оценил визит президента в Турцию, напомнив о важности отношений Киева и Анкары.

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