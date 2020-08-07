Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет Украина

Украина ранее уже передала боевикам список для нового обмена пленными. Теперь стало известно, что обмен состоится по формуле "100 на 100" в течение ближайших недель.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, боевики подали примерно столько же кандидатур на обмен. При этом он не назвал точную дату.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Думаю, в течение нескольких недель", – сказал Ермак.

Глава ОПУ напомнил о недавнем разговоре Зеленского с Путиным и отметил, что президент Украины требовал от хозяина Кремля освободить пленных.

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"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан – это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", – сказал Ермак.

Он также отметил, что практически удалось договориться о новых участках разведения сил на фронте.

"Сегодня мы очень близки к согласованию трех, может даже пяти новых участков", – добавил Ермак.

Напомним, 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше). Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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